Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
2x+y=? сколько будет?
Алгебра
2x+y=? сколько будет?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2 (х+у) вот это правильно
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Арқанда сөзіне сөйлем құрау
Ответить
Биология
Биология 7 класс конспект 41 параграфа по теме Кровеносная система. Кровь. Автор Ла??юшкин
Ответить
Математика
7b+8a-7b^2/b при a=-91, b=40
Ответить
Математика
Поивести дроби к ноз 1/6 ,7/8 и 2/5
Ответить
Английский язык
Нужен качественный перевод. (не с переводчика). На этой фотографии изображен школьный класс с учениками. И на 1 и на 2 фотографии изображены дети...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск