Нужен качественный перевод. (не с переводчика). На этой фотографии изображен школьный класс с учениками. И на 1 и на 2 фотографии изображены дети оного возраста. На 1 фотографии изображены Русские дети, а на 2 дети из другой с...

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Нужен качественный перевод. (не с переводчика). На этой фотографии изображен школьный класс с учениками. И на 1 и на 2 фотографии изображены дети оного возраста. На 1 фотографии изображены Русские дети, а на 2 дети из другой страны. Мне понравилась больше 1 фотография потому что там изображена учеба ближе к моей. На этой фотографии изображено кафе на улице. На всех 3 фотографиях есть люди. Эти фотографии сделаны в разных местах. Мне не нравится не одна из этих фотографий, потому что они не красивые.

Автор: Гость