Стихотворение Детство Что такое сравнение?Объясните.

Литература
Стихотворение Детство Что такое сравнение?Объясните.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сравнение это - например: Луна похожа как яблоко. Вот это Сравнение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Read the text and answer the question: what do you know about maslenitsa?
Ответить
Русский язык
Спишите, ставя, где следует, чёрточку. 1) Где (то), когда (то), (давным) давно тому наз??д, я прочёл одно стихотворение. (Т.) 2) Солнце светило...
Ответить
Русский язык
В какой части стихотворения мы слышим интонацию русской народной песни? Найдите эти строки в тексте стихотворения и прочитайте в слух
Ответить
Английский язык
Переведите пожалуйста текст. И надо составить 10 вопросов к тексту. Пожалуйста сро??но надо.
Ответить
Қазақ тiлi
Пожалуйста,составьте предложения на казахском языке со словами: гүлде,гүлдеген,ж??ңіс,даңалық,жаттығу.Спасибо.
Ответить