Стихотворение Детство Что такое сравнение?Объясните.
Литература
Стихотворение Детство Что такое сравнение?Объясните.
Ответ(ы):
Гость:
Сравнение это - например: Луна похожа как яблоко. Вот это Сравнение.
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