В какой части стихотворения мы слышим интонацию русской народной песни? Найдите эти строки в тексте стихотворения и прочитайте в слух

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В какой части стихотворения мы слышим интонацию русской народной песни? Найдите эти строки в тексте стихотворения и прочитайте в слух

Автор: Гость