В какой части стихотворения мы слышим интонацию русской народной песни? Найдите эти строки в тексте стихотворения и прочитайте в слух
Русский язык
В какой части стихотворения мы слышим интонацию русской народной песни? Найдите эти строки в тексте стихотворения и прочитайте в слух
Ответ(ы):
Гость:
У лукоморья дуб зелёный
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