В какой части стихотворения мы слышим интонацию русской народной песни? Найдите эти строки в тексте стихотворения и прочитайте в слух

Русский язык
В какой части стихотворения мы слышим интонацию русской народной песни? Найдите эти строки в тексте стихотворения и прочитайте в слух
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У лукоморья дуб зелёный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите пожалуйста текст. И надо составить 10 вопросов к тексту. Пожалуйста сро??но надо.
Ответить
Қазақ тiлi
Пожалуйста,составьте предложения на казахском языке со словами: гүлде,гүлдеген,ж??ңіс,даңалық,жаттығу.Спасибо.
Ответить
Окружающий мир
В какой половине сердца течёт артереальная кровь а в другой артереозная
Ответить
История
8 век с какого по какой год?
Ответить
Обществознание
Основная единица территориального деления в России в 17 веке -это
Ответить