Переведите пожалуйста текст. И надо составить 10 вопросов к тексту. Пожалуйста сро??но надо.

Гость: Гость:

Есть много разных видов фильмов: художественные фильмы, фильмы ужасов, триллеры, пьесы, кинохроника, мультфильмы, зарубежные фильмы озвученные на родном языке и документальные фильмы. Фильмы могут быть немыми или со звуковой дорожкой; могут быть на обычных или широких экранах; и могут быть чёрно-белые или цветные. В начале они были только немые фильмы в чёрно-белом цвете на экранах обычного размера. Сегодня эти фильмы являются частью истории, и мы обычно предпочитаем фильмы со звуком нежели немые, широкий экран обычному экрану, цветные фильмы чёрно-белым. Почему так? Иногда мы смотрим старые немые фильмы с большим наслаждением. Например, те с участием Чарли Чаплина.