Спишите, ставя, где следует, чёрточку. 1) Где (то), когда (то), (давным) давно тому наз??д, я прочёл одно стихотворение. (Т.) 2) Солнце светило уже не (по) весеннему, а (по)летнему. (Л. Т.) 3) Я велел казаку нагреть чайник (п...
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Спишите, ставя, где следует, чёрточку. 1) Где (то), когда (то), (давным) давно тому наз??д, я прочёл одно стихотворение. (Т.) 2) Солнце светило уже не (по) весеннему, а (по)летнему. (Л. Т.) 3) Я велел казаку нагреть чайник (по)походному. (Л.) 4) Покрытая багровым облаком, всходила луна и (еле)еле освещала дорогу. (Ч.) 5) Мелитон плёлся к реке и слушал, как позади него (мало) помалу замирали звуки свирели. (Ч.) 6) Санька отчего(го) забоялась, захлопнула дверь изо всей силы. (А. И. Т.) 7) Спустя немного времени он всхлипнул (по)ребячьи и заснул. (А. Н. Т.) 8) (Во) первых, он правильно говорил (по)русски, с дурным выговором – (по)французски и пользовался вообще, в особенности между дамами, репутацией очень учёного человека; (во)вторых, он носил рыжие усы и большую рубиновую булавку в чёрном атласном шарфе; (в)третьих, он был молод, имел красивую, самодовольную наружность и необыкновенно видные
Ответ(ы):
Гость:
1) Где-то, когда-то, давным-давно тому назад, я прочёл одно стихотворение. 2) Солнце светило уже не по-весеннему, а по-летнему. 3) Я велел казаку нагреть чайник по-походному. 4) Покрытая багровым облаком, всходила луна и еле-еле освещала дорогу. 5) Мелитон плелся к реке и слушал, как позади него мало-помалу замирали звуки свирели. 6) Санька отчего-то забоялась, захлопнула дверь изо всей силы. 7) Спустя немного времени он всхлипнул по-ребячьи и заснул. 8) Во-первых, он правильно говорил по-русски, с дурным выговором - по-французски и пользовался вообще, в особенности между дамами, репутацией очень учёного человека; во-вторых, он носил рыжие усы и большую рубиновую булавку в чёрном атласном шарфе; в-третьих, он был молод, имел красивую, самодовольную наружность и необыкновенно видные
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