Поивести дроби к ноз 1/6 ,7/8 и 2/5

Математика
Поивести дроби к ноз 1/6 ,7/8 и 2/5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1/6 7/8 2/5 = 40/240 210/240 96/240 жду лучшего ответа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Нужен качественный перевод. (не с переводчика). На этой фотографии изображен школьный класс с учениками. И на 1 и на 2 фотографии изображены дети...
Ответить
Литература
Стихотворение Детство Что такое сравнение?Объясните.
Ответить
Английский язык
Read the text and answer the question: what do you know about maslenitsa?
Ответить
Русский язык
Спишите, ставя, где следует, чёрточку. 1) Где (то), когда (то), (давным) давно тому наз??д, я прочёл одно стихотворение. (Т.) 2) Солнце светило...
Ответить
Русский язык
В какой части стихотворения мы слышим интонацию русской народной песни? Найдите эти строки в тексте стихотворения и прочитайте в слух
Ответить