Поивести дроби к ноз 1/6 ,7/8 и 2/5
Математика
Поивести дроби к ноз 1/6 ,7/8 и 2/5
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1/6 7/8 2/5 = 40/240 210/240 96/240 жду лучшего ответа
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