Переперечислите свойства перекрестноопыляемых растений,ограничивающие их самоопыляемость

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При перекрестном опылении пыльца с одного растения попадает на другое растение. Таким образом, в образовании нового организма участвуют два родительских растения. У перекрестноопыляемых растений существуют специальные приспособления, препятствующие самоопылению. Например, тычинки и пестики могут быть разной длины. Тычиночные и пестичные цветки на одном растении могут раскрываться в разное время. У двудомных растений самоопыление невозможно в принципе. При перекрестном опылении нужен какой-нибудь посредник, который бы перенес пыльцу с одного цветка на другой. Часто таким посредником выступают насекомые. Цветки привлекают их своим сладким нектаром, приятным запахом, яркими лепестками. Насекомое садится на цветок, к его лапкам прилипает пыльца. Когда насекомое перелетит на другой цветок, то пыльца может попасть на пестик. Таким образом произойдет опыление.