На завод отправили 3.600 т угля в вагонах ,по 60 т в каждом, и столько же угля в вагонах, по 90т в каждом.Каких вагонов потребовалось больше и на сколько больше

Гость: Гость:

3600:60=60 вагонов-вместимостью 60 т 3600:90=40 вагонов-вместимостью 90 т 60-40=20 вагонов на 20 вагонов потребовалось больше отправили -3600 по 60 т ,сколько раз-? на сколько больше? отправили -3600 по 90 т ,сколько раз-? может так???? 1 вагон количество вагонов масса 60т ? 3600 т на сколько бол.? 90 т ? 3600 т