Основные признаки по которым цветковые делят на семейства

Биология
Основные признаки по которым цветковые делят на семейства
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Гость:
Голосеменные и покрытосеменные  у голосеменных семена лежат голо открыто у покрыто семенных семена покрытые
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