Запишите в афовитном порядке восемь фамилий с именами и о чествами
Русский язык
Запишите в афовитном порядке восемь фамилий с именами и о чествами
Ответ(ы):
Гость:
1. Айвазовский Иван Константинович 2. Бунин Иван Алексеевич 3.Ваншенкин Константин Яковлевич 4. Гейне Генрих 5.Давид Жак Луи 6. Евтушенко Евгений Александрович 7.Ёкомицу Риити 8.Житков Борис Степанович
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
Пожалуйста, помогите!! Срочно надо Определить характер оксида, написать реакции ??оказывающие хим. свойства: Al2O3 и MgO
Математика
На завод отправили 3.600 т угля в вагонах ,по 60 т в каждом, и столько же угля в вагонах, по 90т в каждом.Каких вагонов потребовалось больше и на с...