Запишите в афовитном порядке восемь фамилий с именами и о чествами

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Запишите в афовитном порядке восемь фамилий с именами и о чествами
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Автор: Гость
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Гость:
1. Айвазовский Иван Константинович 2. Бунин Иван Алексеевич 3.Ваншенкин Константин Яковлевич 4. Гейне Генрих 5.Давид Жак Луи 6. Евтушенко Евгений Александрович 7.Ёкомицу Риити 8.Житков Борис Степанович
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