Задание : Выпишите только заимствованные слова. Биатлон, кемпинг, внучка, бюрократ, фехтование, автомат, парикмахер, денек, астрономия, егерь, весенний, эпизод, аудитория, пересолить, медный, бережок, аквариум, песчаный, гроз...
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Задание : Выпишите только заимствованные слова. Биатлон, кемпинг, внучка, бюрократ, фехтование, автомат, парикмахер, денек, астрономия, егерь, весенний, эпизод, аудитория, пересолить, медный, бережок, аквариум, песчаный, грозовой, арифметика, трюк, диагноз, водянистый, магнитофон, факт, кафетерий, скафандры, бессловесный, экран, зимовать. Заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Парикхмахер,эпизод,биатлон,диагноз,магнитофон и...щас посмотрю фотку
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