Решите умножение в столбик 0,4*40 0,8*5 0,3*25 (5,3+1,4)*5.
Математика
Решите умножение в столбик 0,4*40 0,8*5 0,3*25 (5,3+1,4)*5.
Ответ(ы):
Гость:
Решение на фотографии.
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