Помогите решить задачу Оствляет ли женщина, которая носит шпильки, вмятины на ас??альте, если поверхность асфальта выдерживает авление 1 МПа?Площадь шпильки составляет 1 см^2,масса женщины 50 кг,на одну шпильку действует 1/4 м...

Физика
Помогите решить задачу Оствляет ли женщина, которая носит шпильки, вмятины на ас??альте, если поверхность асфальта выдерживает авление 1 МПа?Площадь шпильки составляет 1 см^2,масса женщины 50 кг,на одну шпильку действует 1/4 масса женщины
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
P=Fдав/S=mg/s Переводим площадь в м2 1см^2=0.0001м^2 и умножаем на 2 т.к. две шпильки  1/4 от массы женщины это 12,5кг  и умножаем на 2 т.к. две шпильки  Подставляем в формулу: = 1250000Па=1,25МПа Следовательно 1,25МПа>1МПА Значит женщина оставит вмятины на асфальте
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