Помогите решить задачу Оствляет ли женщина, которая носит шпильки, вмятины на ас??альте, если поверхность асфальта выдерживает авление 1 МПа?Площадь шпильки составляет 1 см^2,масса женщины 50 кг,на одну шпильку действует 1/4 м...

Гость: Гость:

P=Fдав/S=mg/s Переводим площадь в м2 1см^2=0.0001м^2 и умножаем на 2 т.к. две шпильки 1/4 от массы женщины это 12,5кг и умножаем на 2 т.к. две шпильки Подставляем в формулу: = 1250000Па=1,25МПа Следовательно 1,25МПа>1МПА Значит женщина оставит вмятины на асфальте