антоним к солову напрягать

Русский язык
антоним к солову напрягать
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ослаблять, расслаблять.
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