Придумать и решить по 2 уравнения (ВСЕГО 6). а) с ответом: нет корней; б) с ответом: любое число; в) с ответом: какое-нибудь одно число. Требования: в каждом уравнении должна быть хотя бы одна скобка, а также в левых и прав...

Математика

Придумать и решить по 2 уравнения (ВСЕГО 6). а) с ответом: нет корней; б) с ответом: любое число; в) с ответом: какое-нибудь одно число. Требования: в каждом уравнении должна быть хотя бы одна скобка, а также в левых и правых частях должны быть выражения с неизвестным.

Автор: Гость