Придумать и решить по 2 уравнения (ВСЕГО 6). а) с ответом: нет корней; б) с ответом: любое число; в) с ответом: какое-нибудь одно число. Требования: в каждом уравнении должна быть хотя бы одна скобка, а также в левых и прав...
Математика
Придумать и решить по 2 уравнения (ВСЕГО 6). а) с ответом: нет корней; б) с ответом: любое число; в) с ответом: какое-нибудь одно число. Требования: в каждом уравнении должна быть хотя бы одна скобка, а также в левых и правых частях должны быть выражения с неизвестным.
Ответ(ы):
Гость:
1) 3(5х²+3)+6=9х-9 2) 3(5х-3)+6=9х-9 3) (x²-10х+1)5= 5х
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