Можно ли на телеге прямоугольной форме со сторонами 1 м 30 см и 1 м 70 см перевезти лист периметр которого 5 м?

Математика

Можно ли на телеге прямоугольной форме со сторонами 1 м 30 см и 1 м 70 см перевезти лист периметр которого 5 м?

Автор: Гость