Можно ли на телеге прямоугольной форме со сторонами 1 м 30 см и 1 м 70 см перевезти лист периметр которого 5 м?
Математика
Можно ли на телеге прямоугольной форме со сторонами 1 м 30 см и 1 м 70 см перевезти лист периметр которого 5 м?
Ответ(ы):
Гость:
Нет,так как плошядь телеги меньше листа
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