Вставте глалголы в форме Past Simple

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Вставте глалголы в форме Past Simple
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Asked; were ; crashed; were ; arrived; asked ; reached ; climbed
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