Вставте глалголы в форме Past Simple
Английский язык
Вставте глалголы в форме Past Simple
Ответ(ы):
Гость:
Asked; were ; crashed; were ; arrived; asked ; reached ; climbed
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