Имеют с два листа фанеры один имеет форму квадрата со стройной 1 м другой форму прямоугольника со стороной 1 целая 1/2 и 3/4 м какой лист больше

Математика

Имеют с два листа фанеры один имеет форму квадрата со стройной 1 м другой форму прямоугольника со стороной 1 целая 1/2 и 3/4 м какой лист больше

Автор: Гость