Имеют с два листа фанеры один имеет форму квадрата со стройной 1 м другой форму прямоугольника со стороной 1 целая 1/2 и 3/4 м какой лист больше
Математика
Имеют с два листа фанеры один имеет форму квадрата со стройной 1 м другой форму прямоугольника со стороной 1 целая 1/2 и 3/4 м какой лист больше
Ответ(ы):
Гость:
1.Площадь квадрата 1м 2 Площадь прямоугольника 1 1/2*3/4=9/8 м=1,1 Значит лист прямоугольника больше
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