Ежедневно 9 поездов перевозили по 635 человек . сколько пассажиров было перевезено ??а неделю .

Математика
Ежедневно 9 поездов перевозили по 635 человек . сколько пассажиров было перевезено ??а неделю .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
9 х 635 = 5 715 чел. перевозили ежедневно.  5 715 х 7 =40 005 чел. перевезли за неделю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Помогите , очень нужно , общество знание не мое , заранее большое спасибо " как связ??ны между собой : уровень квалифицированного работника и зараб...
Ответить
Русский язык
Однажды утром появилось солнце. сначала оно светило только с верхушки деревьев, п??том озолотило кусты и траву. Где наречие
Ответить
Алгебра
Упростите выражение (5а-3с)(5а+3с)-(7с-а)(7с+а)
Ответить
Английский язык
This big jug is old (какое местооменте? ) is from Afruca
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста вчера не была в школе болела надо по русскому языку написать ??очинение "анализ стихотворение". Не понятно не чего, что это так...
Ответить