Ежедневно 9 поездов перевозили по 635 человек . сколько пассажиров было перевезено ??а неделю .
Математика
Ежедневно 9 поездов перевозили по 635 человек . сколько пассажиров было перевезено ??а неделю .
Ответ(ы):
Гость:
9 х 635 = 5 715 чел. перевозили ежедневно. 5 715 х 7 =40 005 чел. перевезли за неделю
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