Фанетычны разбор слова была
Беларуская мова
Фанетычны разбор слова была
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б [б]-согласный, звонкий( парный), твердый( парный). Ы [ы]- гласный. Л [л] -согласный , заонкий ( непарный ), твердый( парный), сонорный. А [а] - согласный . ............... Букв:4 Звуков: 4
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