фермер хочет расфасовать 21 кг красных и 14 кг розовых помидоров в ящики по 7 кг.скол??ко нужно ящиков?

Математика

фермер хочет расфасовать 21 кг красных и 14 кг розовых помидоров в ящики по 7 кг.скол??ко нужно ящиков?

Автор: Гость