фермер хочет расфасовать 21 кг красных и 14 кг розовых помидоров в ящики по 7 кг.скол??ко нужно ящиков?
Математика
фермер хочет расфасовать 21 кг красных и 14 кг розовых помидоров в ящики по 7 кг.скол??ко нужно ящиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)21:7=3(ящики) - на красные помидоры. 2) 14:7 =2 (ящики) - на розовые помидоры. 3) 3+2 = 5 (ящиков) - нужно всего.
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