Помогитеее!!! пожалуйста

Математика
Помогитеее!!! пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14. 270+270:3*1=270+90=360(км) Ответ:всего 360 км 15. 1)120:3=40(ящиков с грузом)        2)40*8=320(ящиков с грузов) Ответ:за 8 рейсов-320 ящиков с грузом
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