Помогитеее!!! пожалуйста

Гость: Гость:

14. 270+270:3*1=270+90=360(км) Ответ:всего 360 км 15. 1)120:3=40(ящиков с грузом) 2)40*8=320(ящиков с грузов) Ответ:за 8 рейсов-320 ящиков с грузом