Фермер решил посадить клубнику и виноград. На первый участок он посадил 5 га виног??ада и 3 га клубники. а на второй участок он посадил 3 га винограда и 5 га клубники. С первого участка он собрал 55,5 ц клубники и винограда. А ...

Математика

Фермер решил посадить клубнику и виноград. На первый участок он посадил 5 га виног??ада и 3 га клубники. а на второй участок он посадил 3 га винограда и 5 га клубники. С первого участка он собрал 55,5 ц клубники и винограда. А со второго 54,1 ц клубники и винограда. Вопрос, Сколько фермер собрал с 1 га клубники? сколько винограда?

Автор: Гость