Небольшой рассказ на тему "Животные прошлого"

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Описания занзибарского леопарда и его привычек, переданные занзибарскими крестьянами, характеризуют их сильное убеждение в том, что многие из этих хищников связаны с ведьмами и посланы для причинения вреда или притеснения крестьян иным образом. Эта вера включает в себя идеи о том, что леопардов разводят, обучают, продают и отправляют творить злые дела по воле их владельцев-колдунов. Для местных фермеров эти истории являются объяснением хищничества со стороны леопардов и их «неуместных» появлений в непосредственной близости от ферм и деревень. Рост человеческого населения и сельского хозяйства в XX веке в значительной степени связаны с таким положением дел, так как люди посягнули на среду обитания леопардов и животных, на которых они охотятся. Нарастание конфликта с леопардами и страх перед этими животными привели к серии кампаний по их истреблению. Сначала это истребление носило периодический характер, но после установления на всей территории острова республиканского (а затем единого танзанийского) правительства после Занзибарской революции 1964 года была начата «единая» кампания против колдовства и леопардов под руководством самого известного охотника на ведьм в Унгудже, Китанзи. Эта долгосрочная кампания, сопровождавшаяся массовым истреблением леопардов, и последующая классификация их как «паразитов» поставили их на грань вымирания.