Решите систему пожалуйста!! СРОЧНО!20 баллов! y=−x+4 x^2+y^2=10

Алгебра
Решите систему пожалуйста!! СРОЧНО!20 баллов! y=−x+4 x^2+y^2=10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=-x+4                y=-x+4                       y=-x+4              y=-x+4 x²+(-x+4)²=10     x²+x²-8x+16-10=0     2x²-8x+6=0       x²-4x+3=0 x²-4x+3=0 D=16-12=4 x₁=4-2 / 2 = 1 x₂=4+2 / 2 = 3 x₁=1                    x₂=3 y₁=-1+4=3          y₂=-3+4=1
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