Решите систему пожалуйста!! СРОЧНО!20 баллов! y=−x+4 x^2+y^2=10
Алгебра
Решите систему пожалуйста!! СРОЧНО!20 баллов! y=−x+4 x^2+y^2=10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=-x+4 y=-x+4 y=-x+4 y=-x+4 x²+(-x+4)²=10 x²+x²-8x+16-10=0 2x²-8x+6=0 x²-4x+3=0 x²-4x+3=0 D=16-12=4 x₁=4-2 / 2 = 1 x₂=4+2 / 2 = 3 x₁=1 x₂=3 y₁=-1+4=3 y₂=-3+4=1
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