Два теплохода одноврименно отправились от двух пристаней навстречу друг другу .Р??сстояние между пристанями 315км. Скорость первого теплохода 35км/ч, а скорость второго на 7км/ч меньше.1) Какое расстояние будет между теплоходам...

Математика

Два теплохода одноврименно отправились от двух пристаней навстречу друг другу .Р??сстояние между пристанями 315км. Скорость первого теплохода 35км/ч, а скорость второго на 7км/ч меньше.1) Какое расстояние будет между теплоходами через 2ч? 2) Через сколько часов после выхода теплоходы встретятся?

Автор: Гость