Поезд Казань -Екатеринбург проходит 16 км со средней скоростью 57км/ч. Из Казани пое??д отправляется в 22ч 25мин. Во сколько прибывает этот поезд в Екатеринбург? действиями и можно краткую запись.
Математика
Поезд Казань -Екатеринбург проходит 16 км со средней скоростью 57км/ч. Из Казани пое??д отправляется в 22ч 25мин. Во сколько прибывает этот поезд в Екатеринбург? действиями и можно краткую запись.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)57:16=3 ост.9(часа)в 1 час 2)3ч9мин+22 ч 25 мин=1ч56мин (вр)поезд приедет Ответ:поезд приедет в 1 час 56 минут (ночи)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Проверьте, имеет ли место равенства смешанных частных производных второго порядка от заданных функций: Z=ln(2x+3y)