Поезд Казань -Екатеринбург проходит 16 км со средней скоростью 57км/ч. Из Казани пое??д отправляется в 22ч 25мин. Во сколько прибывает этот поезд в Екатеринбург? действиями и можно краткую запись.

Математика

Поезд Казань -Екатеринбург проходит 16 км со средней скоростью 57км/ч. Из Казани пое??д отправляется в 22ч 25мин. Во сколько прибывает этот поезд в Екатеринбург? действиями и можно краткую запись.

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