Вставить буквы 1) скользк... , кру...ки, св...лис ,
Русский язык
Вставить буквы 1) скользк... , кру...ки, св...лис ,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) скользко 2) кружки 3) как я понял, то это свелись.
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