Вставить буквы 1) скользк... , кру...ки, св...лис ,

Русский язык
Вставить буквы 1) скользк... , кру...ки, св...лис ,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) скользко 2) кружки 3) как я понял, то это свелись. 
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