СРОЧНО!!! Верю, обидит, спросишь, дышите, кричат, кричат, считаем, смотрю, живёт, встану, решаем, журчат, скажешь, узнает, бегают, позвонить, говоришь, лечим, рисует. Укажите спряжение. Заранее СПАСИБО!!!
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СРОЧНО!!! Верю, обидит, спросишь, дышите, кричат, кричат, считаем, смотрю, живёт, встану, решаем, журчат, скажешь, узнает, бегают, позвонить, говоришь, лечим, рисует. Укажите спряжение. Заранее СПАСИБО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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