Как выполнить это преобразование?

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Шаг первый. Опускаем 13 в знаменатель, а там представляем выражение под корнем как разность квадратов (a*a-b*b)=(a-b)(a+b) Следующим шагом будет приведение к общему знаменателю двух скобок. И там и там общим корнем будет корень из тринадцати, перемножив которые мы получим 13 без корня. Эта 13 будучи под корнем знаменателя с третьего этажа переезжает наверх, а скобки мы вновь представляем как разность квадратов, но в обратном направлении (a+b)(a-b)=(a*a-b*b). Всё