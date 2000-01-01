Фермер собрал 5т картофеля. 30/100 всего картофеля он оставил себе, 40/100 - отдал на переработку, 15/100- оставил на семена, а остальной увез на рынок. Сколько кг картофеля фермер увез на рынок?
Математика
Фермер собрал 5т картофеля. 30/100 всего картофеля он оставил себе, 40/100 - отдал на переработку, 15/100- оставил на семена, а остальной увез на рынок. Сколько кг картофеля фермер увез на рынок?
Ответ(ы):
Гость:
5 т =5000 кг 5000:100*30= 1500 кг оставил себе 5000:100*40=2000 кг на переработку 5000:100*15= 750 кг на семена 5000-1500-2000-750= 750 кг осталось 750:50= 15 мешков получилось
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