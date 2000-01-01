Фермер собрал 5т картофеля. 30/100 всего картофеля он оставил себе, 40/100 - отдал на переработку, 15/100- оставил на семена, а остальной увез на рынок. Сколько кг картофеля фермер увез на рынок?

Математика

Фермер собрал 5т картофеля. 30/100 всего картофеля он оставил себе, 40/100 - отдал на переработку, 15/100- оставил на семена, а остальной увез на рынок. Сколько кг картофеля фермер увез на рынок?

Автор: Гость