Дроби 1/2 1/3 2/9 5/18 проведите к знаменателю 36
Математика
Дроби 1/2 1/3 2/9 5/18 проведите к знаменателю 36
Ответ(ы):
Гость:
Д.п(дополнительный множитель) 1/2 д.п 18 получается 18/36 1/3 д.п 12 получается 12/36 2/9 д.п 4 получается 8/36 5/18 д.п 2 получается 10/36
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