Сочинение на тему поступок которым я горжусь 4 класс

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XXI век. Одни считают, что это век страданий, несчастья, другие придерживаются совершенно обратного мнения. Однажды я ехала в автбосе из магазина с тяжёлыми сумками. Автобус был практически пустым. Постепенно в автобусе появлялось всё больше и больше народа и сидений для пассажиров не осталось. На одной из остановок в автобус зашла пожилая пара. Мне стало не по себе. Мои стали путаться. По правилам этикета пожилым нужно освобождать места в общественном транспорте. Я начала думать предложить мне им присесть на моё место или нет, а место им осободит кто-нибудь другой. Этот вопрос заставлял моё сердце всё сильне и сильнее биться. В конце-концов я решилась осводить им место. - Садитесь пожалуйста, - сказала я. - Большое спасибо, - ответила мне пожилая женщина. - Я уже хотел тебя просить осободить место, - сказал пожилой мужчина. После он меня угостил моей любимой конфетой "Резада". Я поначалу отказывалась, потому что я чуствовала себя как-то неловко. В конце-концов я взяла конфету и поблагодарила их. Этот случай меня научил тому, что нужно помогать другим всей душой и тогда и к тебе вернётся, что-то хорошее. Для меня это небольшой подвиг, потому что только я освободила место в автобусе, хотя там сидела много молодых людей. Дарите добро и добро вернётся к вам.