Сколько 1 метр в дециметрах
Математика
Сколько 1 метр в дециметрах
Ответ(ы):
Гость:
1 метр = 100 см = 10 дм
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