Напишите пожалуйста эпизод из повести детсво. Максима горького, где происходит ссора за столом и цитаты как вели себя все.... Даю 50 баллов за лучший

Гость: Гость:

наказание; Т. к семья пешковых была семьёй красильщиков то и саша захотел проявить себя в этом деле. Его брат посоветовал ему взять бабушкину скатерть и сказал что на белом всё выйгладет лучше. ОН послушался его и взял её бабушкину скатерть, и начал красить её.Бабушка сразу же увидела это и начала просить детей чтобы она не проболтались дедушке об этоми она даст им за это много сладостей. Ну всё же один из братьев проболтался дедушке. Дедушка очень разозлился. Он был зол до этого происшествия. т. к Сашка нагрел напёрсток и хотел дать его слепому мастеру. И по ошибке его надел ихний дед. И он разозлился ешё больше.. Он привязал их сильно и начал бить их. Он начал с Саши и сказал ему -доносчику первый кнут. И Саша очень разочировался в нём. Но вечером дед подошёл к мальчику и попрасил прощения! НИДЖАТ Я ВСЁ ПИСАЛ САМ ТАК ЧТО РАДУЙСЯ! )