Одинаковые лодки отошли от речной пристани одновременно в противоположных напра??лениях Найти расстояние на котором они будут находиться друг от друга через 3 часа если скорость лодки 36 километров час а скорость течения реки 3...

Математика

Одинаковые лодки отошли от речной пристани одновременно в противоположных напра??лениях Найти расстояние на котором они будут находиться друг от друга через 3 часа если скорость лодки 36 километров час а скорость течения реки 3 километра в час

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