Одинаковые лодки отошли от речной пристани одновременно в противоположных напра??лениях Найти расстояние на котором они будут находиться друг от друга через 3 часа если скорость лодки 36 километров час а скорость течения реки 3...
Математика
Одинаковые лодки отошли от речной пристани одновременно в противоположных напра??лениях Найти расстояние на котором они будут находиться друг от друга через 3 часа если скорость лодки 36 километров час а скорость течения реки 3 километра в час
Ответ(ы):
Гость:
(36+3)+(36-3)=72 км/ч - скорость удаления лодок друг от друга 72 * 3 = 216 км - расстояние на котором будут лодки через 3 часа
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