Фермер собрал 8т моркови, а свёклы - на 4 т больше. Половину моркови и четвертую часть свёклы переработали на сок, а оставшиеся овощи увезли в магазины. СКОЛЬКО ОВОЩЕЙ УВЕЗЛИ В МАГАЗИНЫ?

Математика

Фермер собрал 8т моркови, а свёклы - на 4 т больше. Половину моркови и четвертую часть свёклы переработали на сок, а оставшиеся овощи увезли в магазины. СКОЛЬКО ОВОЩЕЙ УВЕЗЛИ В МАГАЗИНЫ?

Автор: Гость