Фермер собрал 8т моркови, а свёклы - на 4 т больше. Половину моркови и четвертую часть свёклы переработали на сок, а оставшиеся овощи увезли в магазины. СКОЛЬКО ОВОЩЕЙ УВЕЗЛИ В МАГАЗИНЫ?
Математика
Фермер собрал 8т моркови, а свёклы - на 4 т больше. Половину моркови и четвертую часть свёклы переработали на сок, а оставшиеся овощи увезли в магазины. СКОЛЬКО ОВОЩЕЙ УВЕЗЛИ В МАГАЗИНЫ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8+4 = 12 т свеклы 2) 8:2 = 4 моркови на сок 3) 12: 4= 3 свеклы на сок 4) 8-4=4 т моркови увезли 5) 12-3= 9 т свеклы увезли 6) 4+9=13 т овощей увезли
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Координата тела, движущегося прямолинейно и равномерно , определяеттчя уравнением х=5-3t. Определить начальную координату, скорость и направление...
Русский язык
Математика