Фермер собрал 8т моркови, а свёклы - на 4 т больше. Половину моркови и четвертую часть свёклы переработали на сок, а оставшиеся овощи увезли в магазины. СКОЛЬКО ОВОЩЕЙ УВЕЗЛИ В МАГАЗИНЫ?

Математика
Фермер собрал 8т моркови, а свёклы - на 4 т больше. Половину моркови и четвертую часть свёклы переработали на сок, а оставшиеся овощи увезли в магазины. СКОЛЬКО ОВОЩЕЙ УВЕЗЛИ В МАГАЗИНЫ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8+4 = 12 т свеклы 2) 8:2 = 4 моркови на сок 3) 12: 4= 3 свеклы на сок 4) 8-4=4 т моркови увезли 5) 12-3= 9 т свеклы увезли 6) 4+9=13 т овощей увезли
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