Фермера 4 лошади и 9 коров лошади требуется на месяц 135 килограмм сена а трём коровам столько сена Сколько необходимо 7 лошадям Сколько килограммов сена должен расходовать Фермер ежемесячно на всех лошадей и коров

Гость: Гость:

135*7= 945 - сколько кг сена надо 3 коровам 2)945*3=2835 - сколько кг сена надо 9 коровам 3)135*4=540 - сколько кг сена надо 4 лошадям 4)2835+540=3375 (кг) -ежемесячно должен расходовать фермер на всех лошадей и коров