Фигура составлена из кубиков с рёбрами длиной 5 см. Каждый "этаж" фигуры имеет квад??атную форму. Найди объём фигуры. 2). Можно ли из всех этих кубиков сложить прямоугольную призму? Какие размеры могут быть у этой призмы? Найд...

Математика

Фигура составлена из кубиков с рёбрами длиной 5 см. Каждый "этаж" фигуры имеет квад??атную форму. Найди объём фигуры. 2). Можно ли из всех этих кубиков сложить прямоугольную призму? Какие размеры могут быть у этой призмы? Найдите несколько решений. Найдите объём каждой призмы.

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