Фигура составлена из кубиков с рёбрами длиной 5 см. Каждый "этаж" фигуры имеет квад??атную форму. Найди объём фигуры. 2). Можно ли из всех этих кубиков сложить прямоугольную призму? Какие размеры могут быть у этой призмы? Найд...
Математика
Фигура составлена из кубиков с рёбрами длиной 5 см. Каждый "этаж" фигуры имеет квад??атную форму. Найди объём фигуры. 2). Можно ли из всех этих кубиков сложить прямоугольную призму? Какие размеры могут быть у этой призмы? Найдите несколько решений. Найдите объём каждой призмы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 1+4+9+16=30 (кубиков) 5*5*5=125(см3) объем каждого 30*125=3750(см3) объем пирамидки Призма может быть 15*10*25=3750 (см3) 30*5*25=3750 (см3)
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