Философ Вальтер Забубенский достаточно ясно выражает свои мысли, поскольку употребляет всего четыре слова: “эхма”, “ага”, “не” и “о”. В каждом предложении присутствует каждое из этих слов, причём в таком количестве, сколько в э...

Математика
Философ Вальтер Забубенский достаточно ясно выражает свои мысли, поскольку употребляет всего четыре слова: “эхма”, “ага”, “не” и “о”. В каждом предложении присутствует каждое из этих слов, причём в таком количестве, сколько в этом слове букв. Ежедневно Вальтер записывает одно предложение в свой дневник, причём каждый день — новое. Сколько дней Вальтер сможет вести дневник?
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Гость:
10 часов отвечаю наверное если что пиняйте на себя
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