Философ Вальтер Забубенский достаточно ясно выражает свои мысли, поскольку употребляет всего четыре слова: “эхма”, “ага”, “не” и “о”. В каждом предложении присутствует каждое из этих слов, причём в таком количестве, сколько в э...

Математика

Философ Вальтер Забубенский достаточно ясно выражает свои мысли, поскольку употребляет всего четыре слова: “эхма”, “ага”, “не” и “о”. В каждом предложении присутствует каждое из этих слов, причём в таком количестве, сколько в этом слове букв. Ежедневно Вальтер записывает одно предложение в свой дневник, причём каждый день — новое. Сколько дней Вальтер сможет вести дневник?

Автор: Гость