Find the words with [^] and copy them in your notebook вот слова: tune,cup,sun,music,number sugar,use,much,building,polution,bitter,sudject,museum.

Английский язык
Find the words with [^] and copy them in your notebook вот слова: tune,cup,sun,music,number sugar,use,much,building,polution,bitter,sudject,museum.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cup,sun,number,much,butter,subject.
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