Фирма Карлсон продала в первый день 900 шт мороженого Карлсаунти, что составляет 30% мороженого, проданного ею за второй день. За третий день фирма продала 5/13 (дробь) от количества мороженого, которое у неё купили за первые 2...
Математика
Фирма Карлсон продала в первый день 900 шт мороженого Карлсаунти, что составляет 30% мороженого, проданного ею за второй день. За третий день фирма продала 5/13 (дробь) от количества мороженого, которое у неё купили за первые 2 дня. Сколько мороженого продала фирма за все 3 дня? Сколько денег фирма получила от покупателей за эти 3 дня, если одно мороженое стоит 12 руб. 50 коп?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
900:30%=900:30*100=3000 продали во второй день 2)5/13(900+3000)=5/13*3900=5*3900:13=19500:13=1500 продали в третий итого 900+3000+1500=5400 шт мороженного 12р50коп=1250 коп 5400*1250=6750000коп=67500 рублей выручили за три дня
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