Фирма Карлсон продала в первый день 900 шт мороженого Карлсаунти, что составляет 30% мороженого, проданного ею за второй день. За третий день фирма продала 5/13 (дробь) от количества мороженого, которое у неё купили за первые 2...

Математика

Фирма Карлсон продала в первый день 900 шт мороженого Карлсаунти, что составляет 30% мороженого, проданного ею за второй день. За третий день фирма продала 5/13 (дробь) от количества мороженого, которое у неё купили за первые 2 дня. Сколько мороженого продала фирма за все 3 дня? Сколько денег фирма получила от покупателей за эти 3 дня, если одно мороженое стоит 12 руб. 50 коп?

Автор: Гость