За два мотка пряжи заплатили 240 рублей. Сколько стоит каждый моток пряжи, если в од??ом мотке 38 метров , а в другом 22 метра? Решите задачу.

Математика

За два мотка пряжи заплатили 240 рублей. Сколько стоит каждый моток пряжи, если в од??ом мотке 38 метров , а в другом 22 метра? Решите задачу.

Автор: Гость