За два мотка пряжи заплатили 240 рублей. Сколько стоит каждый моток пряжи, если в од??ом мотке 38 метров , а в другом 22 метра? Решите задачу.
Математика
За два мотка пряжи заплатили 240 рублей. Сколько стоит каждый моток пряжи, если в од??ом мотке 38 метров , а в другом 22 метра? Решите задачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)22+38=60(м)-пряжи в двух мотках 2)240:60=4(руб)-стоит один моток пряжи 3)4х38=152(руб)-стоит один моток 4)4х22=88(руб)-стоит другой моток Ответ:152 рубля,88 рублей.
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