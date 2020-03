Нужно написать программу. Заранее спасибо!!!

Гость: Гость:

// PascalABC.NET 3.1, сборка 1214 от 09.04.2016 begin var m:=ReadInteger('M='); var a:=MatrixRandom(m,m,1,9); for var i:=0 to m-1 do begin for var j:=0 to m-1 do Print(a[i,j]); Writeln end; var si:=0; for var i:=0 to m-1 do begin var sj:=0; for var j:=0 to m-1 do sj+=sqr(a[i,j]); si+=sj end; Writeln('S=',sqrt(si)) end. Тестовое решение: M= 6 6 5 2 7 1 1 8 7 9 3 1 8 2 1 7 9 5 7 3 2 8 1 1 8 3 9 1 2 6 7 5 3 5 4 8 3 S=32.6190128606002