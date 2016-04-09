Составить программу нахождения количества положительных элементов в массиве из n вещественных чисел
Информатика
Составить программу нахождения количества положительных элементов в массиве из n вещественных чисел
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// PascalABC.NET 3.1, сборка 1214 от 09.04.2016 begin var a:=ArrRandomReal(ReadInteger('n='),-20,20); a.Println; Writeln('Положительных: ',a.Where(x->x>0).Count) end. Тестовое решение: n= 7 -17.1342332089014 3.03964398011549 16.2039925512876 -6.95437877762801 13.9224117034685 -1.08502876995366 11.8818603045688 Положительных: 4
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