Два прилагательных с личным местоимением

Русский язык
Два прилагательных с личным местоимением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"она" - какая ? - красивая "ты" - какой ? - энергичный "я" - какая ? - умная
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