Пожалуйста помогите, найдите только простые предложения. 1. Стоял апрель, мы жили в Ялте, бездельничали после девяти месяцев отчаянной трепки в зимнем океане. 2. Мы жили в гостинице на набережной, и по ночам над нашими окнами...

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Пожалуйста помогите, найдите только простые предложения. 1. Стоял апрель, мы жили в Ялте, бездельничали после девяти месяцев отчаянной трепки в зимнем океане. 2. Мы жили в гостинице на набережной, и по ночам над нашими окнами шумело море, иногда перехлестывая через парапет. 3. Я все думал, что вот строил человек дом, хотел тихо пожить, чай пить, глядеть на море, вообще как-то побыть самому, писать там что-нибудь, думать. 4. Отчего нам было скучно, мы не знали. 5. Забавин оглянулся и через три-четыре секунды увидел высокую белую звезду маяка, окруженную сиянием, вспыхнувшую на мгновение ярким светом в ночи и снова погасшую. 6. Потом звезда опять вспыхнула и погасла, и так повторялось все время, и было странно и приятно видеть этот мгновенный немой свет. 7. Иногда лыжникам попадался лисий след, который ровной и в то же время извилистой строчкой тянулся от былья к былью, от кочки к кочке. 8. Потом след поворачивал и пропадал в снежном сиянии. 9. Лыжники шли дальше, и им попадались уже заячьи следы или беличьи в осиновых и березовых рощах. 10. Окна были холодны и прозрачны, но лавки с печками источали сухое тепло, и хорошо было смотреть на солнечные снега за окнами и слушать быстрое мягкое постукивание колес внизу.

Автор: Гость