Что такое предложение?
Русский язык
Что такое предложение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
предложения это общая часть слов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Отрезок длиной 90 мм разделили сначала на 3 равные части,а затем каждую из них разделили на 2 равные части. На сколько равных частей разделили весь...
Математика
Дети делили яблоки. Когда каждому стали раздавать по 5 яблок,то последнему досталось 3 яблока ;когда стали раздавать по4 яблока то осталось 15яблок...