Что такое предложение?

Русский язык
Что такое предложение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
предложения это общая часть слов.
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