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Реши уравнение (3400-600):х=400
Математика
Реши уравнение (3400-600):х=400
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3400-600):х=400 2800:х=400 х=2800:400=7
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